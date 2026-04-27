K-1レジェンドのブアカーオを師と仰ぐタイの若き才能が、戦慄の打撃で会場をどよめかせた。離れ際の右ハイキックとノーモーションからの打ち下ろしの右ストレートなどで2度の強烈なダウンを奪うと試合終盤、対戦相手の顔に変化が…。衝撃の光景に「顔面ボコボコ」「女子レベルじゃない」など驚きの声が広がった。【映像】打ち下ろしの右ストレート後に「腫れあがった顔」4月26日（日）、東京・後楽園ホールで行われた「RISE197