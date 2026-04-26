◇セ・リーグ阪神1ー0広島（2026年4月26日甲子園）阪神は広島に競り勝って連敗を2でストップした。4回に佐藤輝が右中間に今季6号ソロを放って先制に成功。先発の大竹は7回まで無失点と好投し仕事を果たした。藤川監督は就任1年目の昨季から監督通算100勝に到達。巨人・原辰徳監督に並ぶセ・リーグ最速タイの167試合での達成となった。