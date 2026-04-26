ホリプロ所属のフリーアナウンサー・白戸ゆめの（３０）が２６日、都内で２１日に発売した初の写真集「Ｌｉｌｙ」（光文社）の記念イベントを開催した。慶応大時代はチアリーダーを務め、ウエストは５５センチと女子アナ界屈指のスタイルと評価される。今作はタイのパタヤで撮影。「アナウンサーというプライドもあったので、最初は水着を着る抵抗はありました。１０年くらい水着も着てないですけど、皆さんに求めてもらえるの