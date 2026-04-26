歌手O3ohn（オゾン）が、女優チョン・ソニの妹で歌手のチョン・ジュニと長年の交際を経て、夫婦となる。去る4月25日、チョン・ジュニは自身のSNSにウェディングフォトを公開し、「結婚というものは面倒なことだとばかり思っていたが、私たちが好きな人たちを1カ所に集めて楽しい時間を過ごしたいと思い、きっかけを作った」と明かした。【関連】多言語化された『ウ・ヨンウ』OST続けて、「オ・ジュノ（O3ohnの本名）は私が連れてい