「おかん、俺、警察行くわ。」思わず二度見してしまうコピーが、ネットで広く拡散された。大阪府警が公開した警察官募集ポスターの一文だ。SNSでは「オモロいなあ」などと反響を呼んでいる。ユニークな言い回しでたびたび話題を呼んできた大阪府警のポスター。今回のコピーはどのように生まれたのか。若者に届く言葉づくりの裏側と、その狙いについて大阪府警に聞いた。●就職先の一つとして存在を知ってもらいたい──「おかん、