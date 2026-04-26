King & Princeの永瀬廉さんは4月25日、自身のInstagramを更新。親友の結婚式に参列した姿を披露しました。【写真】永瀬廉、親友結婚式でのスーツ姿！「新郎の友達におったら気絶するて」永瀬さんは「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな スーツはDiorさんで選ばせていただきました」とつづり、6枚の写真を投稿。黒で統一したDIOR（ディオール）のスーツ姿や友人や親友夫婦との集合写真など、結婚式でのプライベートシ