「え？！ 二次元ではないの？」キンプリ永瀬廉、親友の結婚式に参列「新郎の友達におったら気絶するて」
King & Princeの永瀬廉さんは4月25日、自身のInstagramを更新。親友の結婚式に参列した姿を披露しました。
【写真】永瀬廉、親友結婚式でのスーツ姿！
この投稿にコメントでは「こんなんやばいやろ！！！」「永瀬廉が結婚式に現れる世界線とか 羨ましいすぎる」「Diorの黒スーツめちゃ似合ってる」「かっこいいほんとに世界1かっこいい」「え？！？ 二次元ではないの？？？」「いけめんすぎて新郎の友達におったら気絶するて」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】永瀬廉、親友結婚式でのスーツ姿！
「新郎の友達におったら気絶するて」永瀬さんは「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな スーツはDiorさんで選ばせていただきました」とつづり、6枚の写真を投稿。黒で統一したDIOR（ディオール）のスーツ姿や友人や親友夫婦との集合写真など、結婚式でのプライベートショットを披露しています。
「イケメン紳士すぎて声でた」2025年12月の投稿では、「ディオールビューティーのフレンズ オブ ザ ハウスに就任いたしました。Diorの魅力、沢山伝えていきます」と報告し、シックな黒スーツ姿を披露している永瀬さん。ファンからは「ヤバ……麗し過ぎる」「美術品のようだね…」「イケメン紳士すぎて声でた」「ほんとAIよな現実味無さすぎて」「ディオール×永瀬廉は最高です」「お顔がDiorだもんな、、、」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)