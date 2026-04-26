3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の初回が25日、放送された。和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演で、同局の森圭介アナウンサー（47）とコンビを組んだ。ニュースの「結果」「結論」だけでなく、そこに至る記者などのLOG＝取材の記録、プロセスに焦点を当てていく、というコンセプトから、初回は1時間番