2026年3月現在、ホルムズ海峡の事実上封鎖などにより、ガソリン価格の高騰が懸念されています。 そんななか、ドライバーの間では昔から「気温が低い早朝の満タン給油は、少しお得になる」という節約術が語り継がれています。 では、この節約術は果たして本当に効果的なのでしょうか。 気温が低い早朝の給油でガソリンの量が増える!? ウワサの理由とは 中東情勢の悪化にともないガソリン価格のさらなる高騰が