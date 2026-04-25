中学女子ソフトボールの全国大会で初優勝を果たした岡山県選抜チームが岡山市の大森市長を表敬訪問し、優勝の報告をしました。 【写真を見る】「この経験を将来のソフトボールでも生かしたい」中学女子ソフトボールの全国大会で初優勝を果たした岡山県選抜チーム岡山市長を表敬訪問 中学女子ソフトボールの岡山県選抜は県内の中学生16人からなるチームです。昨年（2025年）12月に活