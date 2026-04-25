レビット米大統領報道官＝24日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官（28）は24日、ホワイトハウスで記者団に「もうすぐ出産する」と語り、産休に入ると述べた。昨年12月に第2子妊娠を明らかにしていた。米メディアによると、代理は置かない見通しで、政権高官が代わりに記者対応する方針という。レビット氏は「皆さんがトランプ大統領の電話番号を持っているのは知っている。私が不在の間も、こ