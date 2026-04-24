◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（4月24日、横浜スタジアム）5回ウラの攻撃が終わり、試合が成立したため、球審を務める敷田直人審判員が2000試合出場を達成。その偉業を祝って、花束贈呈が行われました。敷田審判は見逃し三振の時に「卍（まんじ）」ポーズを行うことで知られていて、記念撮影でもカメラマンからのリクエストに応えたのか、卍（まんじ）ポーズをとっていました。審判員の2000試合出場は77人目となります。