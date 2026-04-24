なにわ男子の大西流星さんは4月23日、自身のInstagramを更新。雑誌のオフショットを公開し、反響が寄せられています。【写真】濃い目チークがキュートな大西流星「こんな可愛い男の子、世界中さがしてもりゅちぇしか居ない」大西流星さんは「『MAQUIA 6月号』連載のオフショットです」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。「スイカカラーを使ったメイクが青空と相性ばっちり目頭のラメもポイント」とあるように濃い目のチーク