「かわいすぎて死人がでます」大西流星、濃い目メイクの雑誌オフショット公開！「顔面最強」「宝物や」
なにわ男子の大西流星さんは4月23日、自身のInstagramを更新。雑誌のオフショットを公開し、反響が寄せられています。
【写真】濃い目チークがキュートな大西流星
コメントでは「はーやばいかわいい、、」「顔面最強」「やばいやばいやばい、宝物や。これ」「こんな可愛い男の子、世界中さがしてもりゅちぇしか居ない」「夏っぽメイク透明感ましましつやつやチークてんさい」「流星くんの濃いめチークだいすき似合いスギ」「全部がよすぎて泣いてます」「かわいすぎて死人がでます」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】濃い目チークがキュートな大西流星
「こんな可愛い男の子、世界中さがしてもりゅちぇしか居ない」大西流星さんは「『MAQUIA 6月号』連載のオフショットです」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。「スイカカラーを使ったメイクが青空と相性ばっちり 目頭のラメもポイント」とあるように濃い目のチークと目元のラメが印象的なメイクがほどこされています。3枚目では口元に手を当てて満面の笑みを浮かべており、とてもかわいらしいです。
「最近、少し痩せたかな？」たびたびInstagramでオフショットなどを公開している大西さん。3月30日には「ミラノで可愛いバッグと」とつづり、2種類のバッグとそれに合わせたコーディネートを披露しています。ファンからは「流星くんほんまに、かっこいいよ」「最近、少し痩せたかな？シュッとした気がする」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)