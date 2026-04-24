本日4月24日より、航空機内でのモバイルバッテリーの使用が禁止されるほか、持ち込みに関しても従来より厳しいルールが適用される。 具体的には、機内へ持ち込みできるモバイルバッテリーの個数が最大2個までで、160Wh以下に制限される。また、機内でのモバイルバッテリーからスマートフォンやタブレットへの充電と、機内電源からモバイルバッテリーへの充電が禁止される。 新