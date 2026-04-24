こんにちは、オレペエディターのchai hana*です。先日、オレぺエディターとして、ヨックモックのプレスツアーに招待されて参加してきました。向かったのは、京都・宇治。私の自宅からも車で通える、おなじみの場所です。会場は、天保年間創業の老舗製茶卸問屋「堀田勝太郎商店」さん。今回のシガールに使われているのは、この商品のために特別に「合組（ごうぐみ：ブレンド）」された宇治抹茶です。この日はなんと、茶師さん自らが