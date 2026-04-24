大分県豊後高田市の小学生が地域での体験授業の一環で、近くの山でタケノコ掘りに挑戦しました。豊後高田市は県内でも有数のタケノコの産地です。 【写真を見る】大分県有数の産地で小学生タケノコ掘り体験豊後高田市 山あいに位置する臼野小学校では24日、4人の児童がタケノコ掘りに挑戦しました。 子どもたちは学校近くの万年寺の山で地域の人に教わりながら、周りの地面を掘り進め、最後はクワを入れて収穫。今月の雨で大