プラスチック削減が求められる中、経済産業省はラベルレスのペットボトルの拡大をはかります。現在ペットボトルの販売では、PETマークの刻印とラベル表示などが義務づけられていて、ラベルレスでの販売は段ボールなどの箱に表示をして販売する場合のみ認められています。こうした中、経産省はラベルレスの販売をばら売りにも広げられるよう、法令の改正を検討していて、自動販売機で売る水やコーヒー飲料を想定しています。午前に