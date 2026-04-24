この記事をまとめると ■エンジンをチューニングする上で「ポート研磨」という工程がある ■吸気と排気の流れをスムースにするために各ポートの段差を手作業で削る作業を指す ■最近は機械の工作精度が高いのでひと昔前のエンジンよりノーマル状態でも仕上がりがいい たまに耳にするポート研磨ってナニ？ エンジンチューニングの伝統的な手法に「ポート研磨」というのがある。量産エンジンにもかかわらず、ホンダのタイプRシリー