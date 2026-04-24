5月2日18時56分から放送される『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』（TBS系※一部地域を除く）のゲストMCに中条あやみが決定。また9人の王者芸人と9組の王者推薦芸人が一挙解禁された。【写真】9人のチャンピオンと、9組の“王者推薦芸人”同番組では、9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦する。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレーク目前のお笑い賞レース無冠の芸人