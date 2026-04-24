『ONE CHANCE』王者芸人＆推薦芸人発表！ たくろう赤木、令和ロマンケムリが推す未来のスターは？
5月2日18時56分から放送される『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』（TBS系 ※一部地域を除く）のゲストMCに中条あやみが決定。また9人の王者芸人と9組の王者推薦芸人が一挙解禁された。
【写真】9人のチャンピオンと、9組の“王者推薦芸人”
同番組では、9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦する。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレーク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”をつかんだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典だ。
笑福亭鶴瓶、千鳥・ノブと共にMCを務める中条あやみは「さすが、王者の皆さんが想いとプライドをもって選んでくださった芸人さんのネタはすごく面白かったです！ネタ以外にも、鶴瓶さんとノブさんとのトークも盛り上がって、魅力あふれる番組だなと思います。『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』ぜひご覧ください！」とコメントした。
さらに、9人の王者芸人と9組の王者推薦芸人が解禁。たくろう・赤木裕（M‐1グランプリ2025王者）が推薦するのは、結成13年目の丸亀じゃんご。ウエストランド・井口浩之（M‐1グランプリ2022王者）が推薦するのは、結成8年目のひつじねいり。とろサーモン・久保田かずのぶ（M‐1グランプリ2017王者）が推薦するのは、結成10年目・チェリー大作戦。アンタッチャブル・柴田英嗣（M‐1グランプリ2004王者）が推薦するのは、結成3年目・タルタル関数。ダイアン・津田篤宏（第53回上方漫才大賞）が推薦するのは、結成24年目の女と男。笑い飯・哲夫（M‐1グランプリ2010王者）が推薦するのは、結成17年目・デルマパンゲ。マヂカルラブリー・野田クリスタル（M‐1グランプリ2020王者）が推薦するのは、結成5年目・イチゴ。令和ロマン・松井ケムリ（M‐1グランプリ2023、2024王者）が推薦するのは、結成2年目・大王。錦鯉・渡辺隆（M‐1グランプリ2021王者）が推薦するのは、結成12年目・スタミナパン。
『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』は、TBS系（一部地域を除く）にて5月2日18時56分放送。
【写真】9人のチャンピオンと、9組の“王者推薦芸人”
同番組では、9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦する。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレーク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”をつかんだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典だ。
さらに、9人の王者芸人と9組の王者推薦芸人が解禁。たくろう・赤木裕（M‐1グランプリ2025王者）が推薦するのは、結成13年目の丸亀じゃんご。ウエストランド・井口浩之（M‐1グランプリ2022王者）が推薦するのは、結成8年目のひつじねいり。とろサーモン・久保田かずのぶ（M‐1グランプリ2017王者）が推薦するのは、結成10年目・チェリー大作戦。アンタッチャブル・柴田英嗣（M‐1グランプリ2004王者）が推薦するのは、結成3年目・タルタル関数。ダイアン・津田篤宏（第53回上方漫才大賞）が推薦するのは、結成24年目の女と男。笑い飯・哲夫（M‐1グランプリ2010王者）が推薦するのは、結成17年目・デルマパンゲ。マヂカルラブリー・野田クリスタル（M‐1グランプリ2020王者）が推薦するのは、結成5年目・イチゴ。令和ロマン・松井ケムリ（M‐1グランプリ2023、2024王者）が推薦するのは、結成2年目・大王。錦鯉・渡辺隆（M‐1グランプリ2021王者）が推薦するのは、結成12年目・スタミナパン。
『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』は、TBS系（一部地域を除く）にて5月2日18時56分放送。