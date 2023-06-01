ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２４日、開幕する。前節優出の５７号機を獲得した杉山勝匡（３７＝佐賀）がパワフルな動きを披露した。「出足が良かったし、伸びも悪くなかった。乗りやすいし、舟の向きもいい」と特訓後も納得の表情だ。今節は伏兵の位置づけだが、初日の走り次第では、上位争いに割って入る可能性は十分にありそうだ。