国務院はこのほど、「サービス業の規模拡大・質向上の推進に関する意見」を通達した。同意見は、「2030年までに、サービス業全体の規模を100兆元（約2300兆円）にし、『中国サービス』ブランドをより多く育成し、中国のサービス業の世界的な競争力と影響力を目に見えて増強し、人々の獲得感を引き続き向上させる」という目標を明確に打ち出した。また、同意見は「チェーン全体にわたり生産型サービス業の弱点部分を補強し、科学技