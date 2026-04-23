米国ツアー3年目を迎えた吉田優利。昨年は日本ツアーで4勝目を挙げ、米国ツアーでは初シードを獲得した。そんな吉田のセッティングをクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【吉田優利の14本】米ツアー対策の『Qi35』はやや出っ刃な顔昨季替えたばかりなのに打痕がビッシリ◇◇◇吉田優利はクラブを変えない選手。ユーティリティは2019年モデルの『ツアーB JGR』を5年以上使っていたが、昨年後半から『Qi35』にスイ