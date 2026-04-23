ボクシングの前WBC・IBF統一バンタム級王者の中谷潤人（28、M・T）が23日、所属ジムで練習を公開した。中谷は来月2日に東京ドームで、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33、大橋）に挑む。19日に合宿先の米・ロサンゼルスから帰国したばかりだが、「いい体調でコンディションを作れているので、期待していてください」と微笑んだ中谷。当日の東京ドームは超満員の観客が詰めかけると予想されるが、「すごく楽しみに