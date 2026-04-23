「今令和ぞ！？」「今更マジかーい！」「長生きしてよかった」今年2月にアニメ化が発表されるや、SNSにはそんな歓喜の声があふれ、大きな話題を呼んだ篠原千絵さん原作のテレビアニメ「天は赤い河のほとり」が、2026年7月に日本テレビ・BS日テレで放送スタート。連載終了から24年を経た待望の映像化作品として注目を集める中、4月23日に追加キャスト5名が解禁され、内田彩さん、千葉翔也さんらからのコメントや最新の先行場