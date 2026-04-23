「今令和ぞ！？」「今更マジかーい！」「長生きしてよかった」

今年2月にアニメ化が発表されるや、SNSにはそんな歓喜の声があふれ、大きな話題を呼んだ篠原千絵さん原作のテレビアニメ「天は赤い河のほとり」が、2026年7月に日本テレビ・BS日テレで放送スタート。

連載終了から24年を経た待望の映像化作品として注目を集める中、4月23日に追加キャスト5名が解禁され、内田彩さん、千葉翔也さんらからのコメントや最新の先行場面カットが公開されました。

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■ 物語の鍵を握る重要人物に豪華キャストが集結

メインキャストについては、3月に先行して主人公・夕梨（ユーリ）役を橘美來さん、カイル・ムルシリ役を加藤渉さん、ナレーションを七海ひろきさんが担当することが発表されています。

今回発表されたのは、古代オリエント世界でユーリの運命を大きく揺るがす重要なキャラクターたちを演じる豪華キャスト陣です。

自らの息子を帝位に就けるべく、ユーリを呪いの生贄として呼び寄せた皇妃・ナキア役には内田彩さん。「学生の頃に原作を読んで憧れを持った作品。叶えたい野望の為ならどんな手でも使う狡猾さがあるが、この世界で強く生き抜く女性らしさをお届け出来たら」と意気込みを語っています。

主人公を救う皇子カイルの腹心の弟である第4皇子ザナンザ・ハットゥシリ役は千葉翔也さん、名参謀の王宮書記官イル・バーニ役は前野智昭さんに決定。前野さんは「底が見えない冷静さ、非情な決断も下せる冷酷さ、どこかに漂う危うさを意識しながらキャラクターを組み立てた」とコメントを寄せています。

さらに、ナキアの側近・ウルヒ役を遊佐浩二さんが、のちにユーリたちの前に立ちはだかるミタンニ王国の王太子・マッティワザ（黒太子）役を鳥海浩輔さんが務めるなど、実力派キャストが勢揃いしました。

■ 底知れぬ狂気と気品……各キャラクターの先行カットも公開

豪華キャスト陣の解禁とあわせて、各キャラクターの表情を捉えた最新の先行場面カットも公開されました。

暗闇の中で底知れぬ狂気と執念を漂わせる皇妃ナキアや、ヴェールの奥から炎に照らし出される側近ウルヒの姿は、運命の歯車を狂わせる愛憎劇の始まりを予感させます。

一方で、黄金の髪をなびかせ優しい眼差しを向けるザナンザや、気品と覚悟の宿った瞳が印象的なイル・バーニのカットも。近隣諸国から“血の黒太子”と恐れられるマッティワザの鋭い視線も切り取られており、アニメーションで彼らがどのように躍動するのか期待が高まる内容となっています。

■ 世界で愛される大河ロマン いよいよ2026年7月放送へ

1995年から2002年に少女誌で連載された「天は赤い河のほとり」は、累計発行部数2000万部（電子版含む）を超える、歴史ファンタジー漫画の金字塔です。現代日本から突如、紀元前14世紀のヒッタイト帝国へタイムスリップしてしまった少女・ユーリが、皇子カイルにかくまわれながら、自らの手で運命を切り開いていく壮大なロマンが描かれています。

これまでのメディアミックス展開としては、ドラマCDが発売されたほか、2018年には宝塚歌劇団で舞台化。当時、宙組トップスターに就任したばかりの真風涼帆さんと、宙組トップ娘役の星風まどかさんによる大劇場お披露目公演として上演されました。

そして今回のテレビアニメ化は、今年画業45周年を迎える原作者・篠原千絵さんにとって、“初のテレビアニメ化作品”となります。2026年7月の放送開始に向け、今後の続報にも熱い視線が注がれそうです。

（C）篠原千絵／小学館／アニメ「天は赤い河のほとり」製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042302.html