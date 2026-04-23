２３日午前６時頃、東京・羽田空港の国際線の旅客システムに障害が起き、搭乗手続きなどのサービスが利用できなくなった。約５時間後に復旧したが、一部の便に遅れなどの影響が出ているという。空港管理会社などによると、航空各社が共通で使うチェックイン用端末が正常に起動できないなどといった不具合が生じた。航空各社では手作業で搭乗手続きを行うなどの対応を取ったという。