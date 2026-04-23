4月22日開催 6月4日発売予定の「LG UltraGear evo AI OLED GX9」(39GX950B-B) LGエレクトロニクス・ジャパンは4月22日、同社最新ディスプレイ製品のメディア向け内覧会を開催した。内覧会では発売済み製品の紹介に加えて、6月4日発売予定の39型第4世代OLEDゲーミングモニター「LG UltraGear evo AI OLED GX9」(39GX950B-B)、7月2日発売予定となる27型Mini LED搭載IPS液晶ゲーミングモニタ