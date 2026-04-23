高騰が止まらない都心部のタワマン。その要因を分析するにあたって、これまで、実際にどれほどの外国人や不動産業者が購入しているのかを示す「正確なデータ」はなかった。タワマンの一戸ごとに不動産登記情報を取得して所有者を確認しなければならず、膨大な手間と費用がかかるためだ。ところが――そんな前代未聞の調査を行っている会社を発見した。大阪市中央区に本社を構える「TOWERZ」だ。タワマンを専門に不動産仲介を行って