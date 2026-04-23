俳優・濱田岳（３７）がこのほど、都内でテレ東系主演ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（金曜、後９・００）の取材会を行った。主人公の刑事が１０年前にタイムリープし、未解決事件を追う物語。同局系連ドラ主演は２１年放送の「じゃない方の彼女」以来、約５年ぶりで、今作はゴールデン帯での放送。濱田は「僕自身、ご縁の深いテレビ局なのでできるのは素直にうれしい。責任感も伴っています」と思いを明かした。１０年前に