＜Sanrio Smile Golf Tournament初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で開幕。2日間大会の初日を終えて5アンダーとした森本天が単独首位スタートを決めた。韓国からやってきた刺客！？かわいい笑顔で人気が出そう！2打差の３アンダー2