森本天が単独首位スタート 台湾ツアー制し凱旋の園田は3位タイ【ネクヒロ第4戦】
＜Sanrio Smile Golf Tournament 初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で開幕。2日間大会の初日を終えて5アンダーとした森本天が単独首位スタートを決めた。
韓国からやってきた刺客！？かわいい笑顔で人気が出そう！
2打差の３アンダー2位にアマチュアの天羽さくら、２アンダーの３位タイに村上陽菜、石川夢香、高橋茉夢、そして台湾ツアー「Nan-Tou Golf & Country Club Futures」で優勝を果たして凱旋した園田結莉亜が続いている。１アンダー７位タイグループには昨年の今大会を制したディフェンディングチャンピオン長田莉子ら６選手がつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第4戦初日リーダーボード
24歳・園田結莉亜が台湾ツアー初V 地元選手とのプレーオフ制す
ネクヒロ史上2人目のアマ優勝！山本唯依、女子アマVからの最終プロテスト行きを狙う【ネクヒロ第3戦】
国内メジャー初戦に申ジエや佐久間朱莉らエントリー 賞金総額は3000万増の1億5000万円、優勝賞金3000万円
“メジャーハンター”原英莉花は5年ぶり大舞台 妹弟子に続け「私もすごく勝ちたい」
韓国からやってきた刺客！？かわいい笑顔で人気が出そう！
2打差の３アンダー2位にアマチュアの天羽さくら、２アンダーの３位タイに村上陽菜、石川夢香、高橋茉夢、そして台湾ツアー「Nan-Tou Golf & Country Club Futures」で優勝を果たして凱旋した園田結莉亜が続いている。１アンダー７位タイグループには昨年の今大会を制したディフェンディングチャンピオン長田莉子ら６選手がつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第4戦初日リーダーボード
24歳・園田結莉亜が台湾ツアー初V 地元選手とのプレーオフ制す
ネクヒロ史上2人目のアマ優勝！山本唯依、女子アマVからの最終プロテスト行きを狙う【ネクヒロ第3戦】
国内メジャー初戦に申ジエや佐久間朱莉らエントリー 賞金総額は3000万増の1億5000万円、優勝賞金3000万円
“メジャーハンター”原英莉花は5年ぶり大舞台 妹弟子に続け「私もすごく勝ちたい」