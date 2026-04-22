通信大手の通信インフラ早期復旧に向けた共同訓練＝22日午後、和歌山県橋本市通信大手のNTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは22日、南海トラフ巨大地震の発生を念頭に、被害を受けた通信インフラの早期復旧に向けた共同訓練を和歌山県橋本市で実施した。通信大手は災害時に、建物や設備を共同利用する体制を構築している。NTTの事務所を共通の支援拠点とした想定で物資搬入の手順を確認した。この日は橋本市のNTT