バレーボール元女子日本代表の江畑幸子さん（36）が22日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。2022年8月に結婚したSVリーグ女子・姫路の高橋駿コーチとの2ショットを投稿し、「安産祈願に行ってきました今年の夏に家族が増える予定です」と報告。「元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみです」と喜びを明かした。「安産祈願」「妊娠7ヶ月」「三人家族もあと少し」「四人家族もよろしくね」