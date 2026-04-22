【モデルプレス＝2026/04/22】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第18話が、4月22日に放送された。俳優の藤原季節演じる小日向栄介の素顔が明らかになった。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」“メロすぎる”色気で視聴者を魅了した人物◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと