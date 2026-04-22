名古屋市南区の県営住宅で21日夜、高齢の男性が意識のない状態で見つかり、その後死亡が確認されました。男性の全身にはあざがあり、警察は事件の可能性もあるとみて調べています。警察と消防によりますと、21日午後8時50分ごろ、南区豊2丁目の県営南豊第2住宅の一室で、「80代の男性が意識がない」と近くに住む女性から119番通報がありました。男性は意識がない状態で搬送されましたが死亡が確認され、その後、搬送先の病院