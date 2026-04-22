20日夕方に三陸沖で発生した地震の影響で、水道水に濁りが発生していた能代市は、22日市内7つの小中学校で給食の提供を停止しました。能代市学校給食センター藤嶋純副所長「水道のタンクからの水を蛇口から出して、きれいかどうかを確認している最中です」能代市によりますと、水道水の濁りは20日夕方の三陸沖が震源の地震の影響で、河戸川、浅内、それに東能代の各地区で発生しました。市内7つの小中学校合わせて約1,500