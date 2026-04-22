ザ・キタノホテル東京は、「早緑のアフタヌーンティー」を4月13日から5月31日まで提供する。京都宇治の山政小山園の抹茶「さみどり」を用い、和洋を融合させたスイーツ7品とセイボリー5品を用意する。スイーツは苺大福、抹茶ロール、抹茶ラミントン、ボンボンショコラ抹茶、抹茶マカロン、抹茶と梅酒のゼリー、米粉仕立ての抹茶のフォンダンショコラシュークリーム。セイボリーはフィンガーフード2種、本日のスープ、米粉パンケー