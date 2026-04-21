俳優、プロデューサー、シンガーソングライターとしても活躍するジョー・キーリーの音楽プロジェクトDjo（ジョー）の大ヒット曲「End of Beginning（エンド・オブ・ビギニング）」を収録したアルバム『DECIDE（ディサイド）』の国内盤が、2026年6月3日（水）に日本限定仕様でリリースされることが決定した。さらに、国内盤の発売を記念して、Djo本人の緊急来日とスペシャル・サイン会の開催も決定した。 「End of Begi