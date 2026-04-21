『ストレンジャー・シングス』ジョー・キーリーが緊急来日！トーク＆サイン会を実施

俳優、プロデューサー、シンガーソングライターとしても活躍するジョー・キーリーの音楽プロジェクトDjo（ジョー）の大ヒット曲「End of Beginning（エンド・オブ・ビギニング）」を収録したアルバム『DECIDE（ディサイド）』の国内盤が、2026年6月3日（水）に日本限定仕様でリリースされることが決定した。さらに、国内盤の発売を記念して、Djo本人の緊急来日とスペシャル・サイン会の開催も決定した。

「End of Beginning」が世界中で大ヒット！国内盤『DECIDE』がリリース

米マサチューセッツ州出身、1992年4月生まれのジョー・キーリーによる音楽プロジェクト、Djo。Netflix（ネットフリックス）シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役など俳優として広く知られる一方、10代のころから音楽制作を行ってきたジャンル横断的なアーティストとしても活躍している。

2022年にリリースした代表曲「End of Beginning」は、2024年にSpotifyグローバル・チャートで1位を獲得し、同年の年間世界ストリーミングランキングで6位にランクイン。15億回以上の再生と600億回を超えるTikTok視聴を記録した。さらに2026年初頭には再び世界的な注目を集め、Spotifyグローバル・チャートで再度1位を獲得、Billboard Global 200および全英チャートでも1位を記録する快挙を達成。現在では累計30億回以上のストリーミング、5,000億回以上のTikTok視聴を記録し、世界41カ国以上のシングル・チャートにランクインしている。

そんな「End of Beginning」の世界的ヒットを記念し、同楽曲を収録したアルバム『DECIDE』が6月3日（水）に日本限定仕様でリリースされる。オリジナル版に収録された全13曲に加えて、ボーナストラック二曲が追加収録され、日本語入りの独自ジャケット写真および裏表紙デザインを採用した特別なアイテムとなっている。

緊急来日が決定！タワーレコード渋谷店でスペシャル・サイン会を開催

国内盤『DECIDE』の発売を記念して、Djo本人の緊急来日が決定した！ 2026年5月5日（火・祝）にタワーレコード渋谷店でトーク＆スペシャル・サイン会が開催される。イベント抽選の応募期間は4月21日（火）19：00からとなっているため、イベント紹介ページにて詳細をチェックしてみてほしい。

Djoは、今夏Tame Impala（テーム・インパラ）との北米ツアーを発表しており、精力的にパフォーマンス活動もこなしていく予定だ。国内盤の『DECIDE』を通して70年代後半のギターロックや00年代のドリーミーなサウンドを想起させるオルタナティヴな音楽と、ジャンルを横断する自由な発想によって生み出されるDjoの唯一無二の世界観に、ぜひ触れてみてほしい。

Djo『DECIDE』発売記念スペシャル・サイン会 概要

イベント名Djo『DECIDE』発売記念スペシャル・サイン会開催日時2026年5月5日（火・祝）開演時間 19：00予定場所タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO出演Djo（ジョー）イベント内容トーク＆サイン会

※当選された方のみ本イベントにご参加いただけます。

※本イベントはクローズドスペースで行いますので当選者様以外の観覧は行っておりません。

※ご購入枚数に関わらず、イベントに参加頂いたお客様1名につき、1回のサイン会にご参加可能です。

※サインは、スタッフの方で用意したアイテムのみにお入れいたします。その他のアイテムへのサインは一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

※サインを入れる際にお客様のお名前を記入する予定ですので、当日のスタッフの案内に従いご回答ください。

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