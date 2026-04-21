◇パ・リーグオリックス4―7ロッテ（2026年4月21日ZOZOマリン）オリックス・岸田監督は接戦を落としての敗戦にも、「いい材料も出ている。チーム全員で下を向くことなく、切り替えてやっていきます」と、即座に切り替えた。1回2失点で降板した開幕3戦目の楽天戦以来、今季2度目の先発に臨んだ先発・田嶋は、5回6安打4失点で降板。3回に味方失策で先制を許しながら最少失点で切り抜けるなど、粘り強く試合をつくったが、