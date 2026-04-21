タレント中山秀征（58）が、21日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、習い事で得したエピソードを明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を語った。中山は小学校1年から書道を始め、何と52年になるという。「書道をやっていて得だったことがある」と打ち明けた。群馬から十代で上京した中山は、フジテレビで放送されて