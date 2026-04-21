ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。左耳からで出てきた“まさか”のものを明かした。年齢を感じる時として、MCの黒柳徹子が「左耳が聞こえなくなったんですって？」と質問。「今もまだ通ってるんですけど、左の耳、外耳炎がひどくなって。すっごく痛くなって、マージャンやってる時も。『痛い、痛い、痛い！』って言いながら、マージャンやってたんですけど