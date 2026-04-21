「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月19日（日）の放送は「元○○セクシー女優大集結SP」をお届け！【動画】「マジックミラー号オーディション」でポーカープロからセクシー女優に！そんな彼女の現在は…？【2022年放送】マジックミラー号オーディションで準グランプリを獲得してデビューしたセクシー女優の亜莉紗の元の職業は、世界中のカジノのポーカーで稼ぐポーカープロ。トッププレ