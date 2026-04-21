「マジックミラー号オーディション」でポーカープロからセクシー女優に！そんな彼女の現在は…？
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月19日（日）の放送は「元○○セクシー女優大集結SP」をお届け！
【動画】「マジックミラー号オーディション」でポーカープロからセクシー女優に！そんな彼女の現在は…？
【2022年放送】
マジックミラー号オーディションで準グランプリを獲得してデビューしたセクシー女優の亜莉紗の元の職業は、世界中のカジノのポーカーで稼ぐポーカープロ。トッププレイヤーになれば年間数十億円稼ぐ人もいるが、彼女はアジア大会で2度優勝するなどして稼ぎまくっていた。
そんな彼女は結婚して子どももおり、プロ活動は単身赴任でマカオを拠点に、ラスベガスに行ったり、アジア大会に行ったりしていたそう。
亜莉紗は、33歳で全財産300万円を軍資金に、ポーカープロとして単身マカオへ。300万円は減ることなく、年収は1800万円になったという。
ある日、たまたま「マジックミラー号オーディション」の募集告知を目にした亜莉紗。
マジックミラー号とは、走るセクシービデオ撮影スタジオで、その優勝賞金は、なんと1000万円！ 賞金額に惹かれた亜莉紗は即応募する。
1次審査は書類選考で、プロフィールと着衣のままのバストショットなどを送って通過。
2次審査はミラー号での対面面接で、バストサイズや初体験の年齢などの質問に答えるだけで終わったという。
その時の映像を一般視聴者4000人が見て投票し、ついにファイナリスト8名に残った亜莉紗。当初はグランプリ獲得者しかデビューできない予定だったが、準グランプリに輝いた彼女もデビューできる運びに。
ファイナリストの中で唯一30代、しかもポーカープロという異色の経歴が決め手になったそう。
しかし、年収1800万円も稼いでいた彼女が、なぜセクシー女優に転身したのか？
2020年頃、亜莉紗は家族に会うために一時帰国するが、コロナ禍になって海外に行けなくなり、なにもできない状態が続く。
その間、スマホなどでエロ漫画を見ていた彼女はオーディションのバナーを目にして応募。準グランプリだったため賞金はなかったが、専属で4作品出演することが決まり、1本100万円の出演料をもらったという。
夫には、なんと出演後に相談。様子がおかしかったことから夫は不倫を疑っていたが、セクシー女優になって以降、彼女が毎日楽しそうに過ごしている姿を見ていたこともあり、反対はしなかったそう。ちなみに、夫は出演作を見ているという(笑)。
現在、亜莉紗はセクシー女優を引退し、タイでスローライフを満喫している。
【動画】「マジックミラー号オーディション」でポーカープロからセクシー女優に！そんな彼女の現在は…？
【2022年放送】
マジックミラー号オーディションで準グランプリを獲得してデビューしたセクシー女優の亜莉紗の元の職業は、世界中のカジノのポーカーで稼ぐポーカープロ。トッププレイヤーになれば年間数十億円稼ぐ人もいるが、彼女はアジア大会で2度優勝するなどして稼ぎまくっていた。
そんな彼女は結婚して子どももおり、プロ活動は単身赴任でマカオを拠点に、ラスベガスに行ったり、アジア大会に行ったりしていたそう。
亜莉紗は、33歳で全財産300万円を軍資金に、ポーカープロとして単身マカオへ。300万円は減ることなく、年収は1800万円になったという。
マジックミラー号とは、走るセクシービデオ撮影スタジオで、その優勝賞金は、なんと1000万円！ 賞金額に惹かれた亜莉紗は即応募する。
1次審査は書類選考で、プロフィールと着衣のままのバストショットなどを送って通過。
2次審査はミラー号での対面面接で、バストサイズや初体験の年齢などの質問に答えるだけで終わったという。
その時の映像を一般視聴者4000人が見て投票し、ついにファイナリスト8名に残った亜莉紗。当初はグランプリ獲得者しかデビューできない予定だったが、準グランプリに輝いた彼女もデビューできる運びに。
ファイナリストの中で唯一30代、しかもポーカープロという異色の経歴が決め手になったそう。
しかし、年収1800万円も稼いでいた彼女が、なぜセクシー女優に転身したのか？
2020年頃、亜莉紗は家族に会うために一時帰国するが、コロナ禍になって海外に行けなくなり、なにもできない状態が続く。
その間、スマホなどでエロ漫画を見ていた彼女はオーディションのバナーを目にして応募。準グランプリだったため賞金はなかったが、専属で4作品出演することが決まり、1本100万円の出演料をもらったという。
夫には、なんと出演後に相談。様子がおかしかったことから夫は不倫を疑っていたが、セクシー女優になって以降、彼女が毎日楽しそうに過ごしている姿を見ていたこともあり、反対はしなかったそう。ちなみに、夫は出演作を見ているという(笑)。
現在、亜莉紗はセクシー女優を引退し、タイでスローライフを満喫している。