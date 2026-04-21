お笑いコンビ・さまぁ〜ずがＭＣを務めるテレビ朝日系「Ｑさま！！３時間ＳＰ」が２０日に放送された。カズレーザー、ロザン・宇治原史規といったクイズ番組でおなじみのメンバーに加えて、「美人芸人」としてグラビアにも挑戦したことがある、お笑いコンビ「アルミカン」さおりんもゲスト出演。番組では「神戸大卒インテリ芸人」と紹介され、ブロック予選は宇治原らを抑えて１位で通過。カズレーザーやＱｕｉｚＫｎｏｃｋ・鶴