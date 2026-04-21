西山瑠海さん 香川県善通寺市に水泳の全国大会に出場した小学6年生の女の子がいます。実は別の競技でも全国大会に出場した「二刀流」の選手なんです。 善通寺市の小学6年生、西山瑠海（にしやま・るあ）さん。全国トップレベルの選手が集まるジュニアオリンピックカップに5回連続出場しています。 （西山瑠海さん）「今のままでもいいと思うけど、もっと上の学年の子たちにも勝てるようにしたいので、もっと練習を頑