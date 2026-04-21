内閣府と気象庁が発表している「後発地震注意情報」は、大規模な地震が起きる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。なお、この情報は巨大地震が必ず起こると予測するものではなく、国はこの情報で事前の避難は求めません。道内の対象は、釧路市や浦河町など太平洋沿岸を中心とした６３の市町村です。 今の時点での避難を求めるものではありません。実際に後発の大規模地震が起こる可能性は、１００回に