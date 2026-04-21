「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が20日に発表されたことを受け、政府は引き続き、大規模地震への備えを呼びかけています。20日、青森県で最大震度5強を観測した地震では、総務省消防庁によりますと、これまでに北海道と岩手県で2人が重傷となるなど、あわせて6人がケガをしたということです。また、宮城・石巻市では21日朝、踏切内で道路の陥没が発生し、JR仙石線は、一部区間で21日午後2時40分現在も運転を見合わせています。